Экс-замминистра Минобороны Иванов обжаловал отказ по иску об отправке на СВО

Иванов написал обращение ещё в конце октября, но ответа так и не дождался. Его адвокат пояснил, что подзащитный вправе требовать отправки на СВО на любой стадии судопроизводства. В суде по видеосвязи из СИЗО экс-чиновник эмоционально заявил, что ему не дают «исполнить свои права, чтобы защитить Родину и искупить кровью, при необходимости и погибнуть».
В свою очередь, представитель Минобороны заявлял, что направил ответ вовремя, но на документе с ответом было указано 24 декабря. Прошло более 30 дней, положенных по закону.
Ранее суд продлил Тимуру Иванову срок содержания под стражей ещё на полгода — до рассмотрения нового уголовного дела. Одновременно с этим обанкротившийся банк «Интеркоммерц» в лице Агентства по страхованию вкладов добился включения своих требований в реестр кредиторов Иванова.
Напомним, экс-чиновника задержали в апреле 2024 года по делу о коррупции. Тогда взятку оценили в 4,1 млрд рублей. В июле 2025 года суд приговорил его к 13 годам колонии общего режима и штрафу в 100 млн рублей, а также лишил госнаград. Позже против Иванова возбудили новое дело — уже о незаконном хранении оружия. При этом в феврале 2026 года Иванов пытался обязать Минобороны отправить его в зону СВО, но военкомат его требования отверг.
