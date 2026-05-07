Экс-замминистра Минобороны Иванов обжаловал отказ по иску об отправке на СВО

Напомним, экс-чиновника задержали в апреле 2024 года по делу о коррупции. Тогда взятку оценили в 4,1 млрд рублей. В июле 2025 года суд приговорил его к 13 годам колонии общего режима и штрафу в 100 млн рублей, а также лишил госнаград. Позже против Иванова возбудили новое дело — уже о незаконном хранении оружия. При этом в феврале 2026 года Иванов пытался обязать Минобороны отправить его в зону СВО, но военкомат его требования отверг.