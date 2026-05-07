Число заражённых хантавирусом на лайнере M/V Hondius достигло восьми

На круизном лайнере M/V Hondius зафиксировали восемь случаев заражения хантавирусом. Такую цифру привели в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Лабораторные исследования подтвердили три случая из восьми. ВОЗ заявила, что передаёт пациентам, контактным лицам, пассажирам и членам экипажа всю необходимую информацию. Организация также оказывает поддержку для обеспечения безопасности людей на судне. Её задача — не допустить дальнейшего распространения инфекции.

«По состоянию на 6 мая зарегистрировано восемь случаев, три из которых подтверждены лабораторными исследованиями как хантавирусные», — говорится в публикации ВОЗ в социальной сети X.

Напомним, на круизном судне M/V Hondius возникла вспышка хантавируса. Лайнер отправился из аргентинского порта Ушуая в Кабо-Верде. Маршрут предусматривал стоянки на удалённых островах. Судно вмещает 170 пассажиров и 70 членов экипажа. Прежние данные о числе заболевших и мерах реагирования не раскрывались.

