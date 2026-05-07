«На шахте “Алардинская” в Калтанском городском округе датчики зафиксировали превышение допустимого уровня угарного газа. В соответствии с требованиями промышленной безопасности организован вывод 132 работников на поверхность по запасным выходам», — сообщили в ведомстве.
В Кузбассе эвакуируют 132 работника шахты «Алардинская»
КЕМЕРОВО, 7 мая. /ТАСС/. Эвакуация 132 работников шахты «Алардинская» проводится в Калтанском городском округе Кемеровской области после превышения уровня угарного газа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона.