В Кузбассе эвакуируют 132 работника шахты «Алардинская»

«На шахте “Алардинская” в Калтанском городском округе датчики зафиксировали превышение допустимого уровня угарного газа. В соответствии с требованиями промышленной безопасности организован вывод 132 работников на поверхность по запасным выходам», — сообщили в ведомстве.