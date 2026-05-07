Фигурантка по делу о хищениях у бойцов СВО вернула деньги потерпевшему и признала вину

Одна из фигуранток уголовного дела о хищении денег у участников СВО признала вину и компенсировала ущерб потерпевшему. Решение по мере пресечения для всех обвиняемых уже принято Химкинским городским судом.
Кристина Солдатенко во время судебного разбирательства согласилась с предъявленными обвинениями. Также была возмещена сумма ущерба потерпевшему.
Еще одна обвиняемая — Зоя Череповская — признала обвинение лишь частично. Остальные подсудимые свою позицию пока не озвучили.
30 апреля суд продлил срок содержания под стражей семерым фигурантам дела до 21 октября 2026 года. Под арестом остаются Дмитрий Боглаев, Руслан Хусенов, Кристина и Наталья Солдатенко, Зоя Череповская, Римма Полуданова и Азалия Хамидуллина.
Следствие считает, что в Москве и Московской области с 2018 по 2022 год действовало преступное сообщество, созданное Игорем Бардиным, Алексеем Кабочкиным и Юрием Королевым. По материалам дела, участники группы обманывали пассажиров аэропорта Шереметьево и участников СВО, рассказывая о нехватке денег на билеты и якобы пропущенных рейсах.
По версии следствия, в 2024 году у 17 человек, среди которых были восемь военнослужащих, похитили свыше 760 тысяч рублей. Деньги, как полагает следствие, распределялись между участниками группы.
