В Красноярске судят экс-главу САТП за сговор на дорожных работах

Прокурор края огласил обвинение экс-главе красноярского «САТП».

Источник: Комсомольская правда

6 мая прокурор края Роман Тютюник огласил в суде обвинение экс-руководителю МП «САТП» Дмитрию Сокирко. Его обвиняют в ограничении конкуренции и нападении на сотрудника ФСБ.

Напомним, весной 2023 года Сокирко и гендиректор ООО «ПромСтрой» договорились о картельном сговоре в конкурсе по ремонту дорог. Суть схемы состояла в том, что коммерческая организация отказалась от участия в открытом конкурсе, а «САТП» получило возможность выиграть контракты по максимально выгодной цене. В итоге участники схемы незаконно получили более одного млрд рублей.

Летом 2024 года, когда к Дмитрию Сокирко пришли в служебный кабинет для задержания, он стал сопротивляться и ударил сотрудника УФСБ ногой в голень.

Следующее судебное заседание пройдет 21 мая.

— Когда конкуренцию подменяют заранее достигнутой договоренностью, проигрывает не только рынок, но и город, который рассчитывает на честную цену и прозрачный отбор подрядчика, — сказал в своем выступлении прокурор края.