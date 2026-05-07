Следователи раскрыли убийство девушки из Благовещенска спустя 26 лет

Ранее в Краснодаре задержали 23-летнего преподавателя одной из школ Череповца, обвиняемого в развратных действиях в отношении учеников. Мужчина был под домашним арестом с марта 2025 года. В конце июля, во время судебного разбирательства, он исчез. После задержания в Краснодаре его отправили в СИЗО. Теперь его должны перевести в Череповец.