Горноспасатели выехали на шахту в Кузбассе после происшествия

Несколько подразделений горноспасателей направлены на угольное предприятие в Кузбассе, где произошло ЧП. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«Горноспасатели выехали на происшествие на угольном предприятии в Кузбассе. Люди из шахты выводятся», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, для ликвидации последствий происшествия к месту направлены несколько отделений горноспасателей.
Ранее KP.RU сообщал об обрушении на руднике Кадыкчанского угольного разреза. Во время схода горной породы на месте находились рабочие. Под завалами оказались восемь человек.
После происшествия следственные органы возбудили уголовное дело. Как уточнили в СУ СК России по Магаданской области, расследование ведется по статье о нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности гибель более двух человек.