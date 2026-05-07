Shot: Над Сочи и Сириусом прогремели взрывы

Украинские беспилотники пытаются атаковать Сочи и Сириус. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны отражают воздушную атаку. Об этом в четверг, 7 мая, сообщил Telegram-канал Shot.

Как рассказали очевидцы, взрывы слышны в районе Сириуса, Сочи и Адлера. Местные жители видели вспышки со стороны Черного моря. По их словам, дроны летели на низкой высоте, ПВО уничтожает воздушные цели. Власти просят жителей укрыться в безопасном месте. Официальной информации о последствиях пока не поступало, говорится в сообщении.

5 мая стало известно, что государственная граница между Россией и Абхазией была временно закрыта из-за удара Вооруженных сил Украины по Сочи. Пограничное управление и подразделение противовоздушной обороны были переведены в режим повышенной боевой готовности.

