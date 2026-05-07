Серийный вор-форточник отправится в колонию строгого режима в Приморье

Рецидивист из Комсомольска выносил технику из частных домов.

Источник: Комсомольская правда

В Артеме суд вынес приговор неоднократно судимому уроженцу Комсомольска-на-Амуре за серию имущественных преступлений. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

С конца сентября 2024 года по март 2025 года мужчина трижды пробирался на территории частных домовладений. Он ломал и вскрывал окна, незаконно проникал в помещения, после чего выносил оттуда строительную и бытовую технику. Общий ущерб составил 122 858 рублей, всем похищенным рецидивист распорядился по собственному усмотрению.

«Подсудимый признан виновным, по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде четырех с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — рассказали в пресс-службе судов Приморского края.

Сейчас судебное разбирательство завершено. Мужчине вынесли приговор за кражи и умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества.