После ЧП на шахте в Кузбассе инициирована прокурорская проверка

Проверка инициирована по факту происшествия на шахте «Алардинская» в Кузбассе, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Ранее сообщалось, что в шахте зафиксировали превышение уровня угарного газа. Проводится эвакуация 132 горняков.
В настоящее время 60 сотрудников шахты выведены на поверхность. На месте работают подразделения ВГСО и специализированные службы. По факту инициирована прокурорская проверка.
Напомним, что ранее в одной из шахт в Красносулинском районе Ростовской области прогремел взрыв, в результате которого погиб один рабочий.