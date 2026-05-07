На шахте «Алардинская» в Кузбассе эвакуируют 132 работников из-за угарного газа

Источник: Комсомольская правда

На шахте «Алардинская» в Кузбассе зафиксировано превышение уровня угарного газа. Об этом сообщили власти региона.

Спасательные службы организовали эвакуацию 132 работников предприятия. На поверхность уже выведены 83 человека. О пострадавших региональные власти не сообщают.

Региональная прокуратура начала проверку по факту происшествия.

Напомним, в прошлом году произошло обрушение в шахте «Садкинская» в хуторе Голубинка Белокалитвинского района Ростовской области. По данным властей, 75 сотрудников подняты на поверхность, двое остались под завалами. К их спасению оперативно приступили спасатели.

До этого в Соликамске на руднике ПАО «Уралкалий» произошла сильнейшая вспышка газа. Два человека пострадали. Вспышка газа зафиксирована в 03:27 в среду, 26 июня 2024 года, на руднике СКРУ-3. На предприятии задействовали план мероприятий по локализации, а также ликвидации последствий аварии.