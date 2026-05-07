На шахте «Алардинская» в Кузбассе эвакуируют 132 работников из-за угарного газа

До этого в Соликамске на руднике ПАО «Уралкалий» произошла сильнейшая вспышка газа. Два человека пострадали. Вспышка газа зафиксирована в 03:27 в среду, 26 июня 2024 года, на руднике СКРУ-3. На предприятии задействовали план мероприятий по локализации, а также ликвидации последствий аварии.