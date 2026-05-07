В Кузбассе на поверхность выведены 83 работника шахты «Алардинская»

В Кемеровской области проводится эвакуация работников шахты «Алардинская», 83 работника уже поднялись на поверхность. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

Эвакуация началась после срабатывания датчиков, зафиксировавших превышение допустимого уровня угарного газа. На момент происшествия под землей находились 132 человека.

Эвакуация организована в соответствии с требованиями промышленной безопасности, шахтеров выводят на поверхность через запасные выходы. По предварительной информации, пострадавших нет.