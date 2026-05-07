Более 20 квартир и 40 авто повреждены при атаке ВСУ на Брянск

Ранее Life.ru сообщил, что ВСУ предприняли попытку атаковать Сочи и Сириус, силы ПВО отражают воздушную атаку. В районах города и Адлера слышны взрывы, со стороны Чёрного моря заметны вспышки, уничтожаются воздушные цели. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет. Также ПВО сбила третий беспилотник ВСУ, летевший в сторону Москвы. На месте падения обломков работают экстренные службы.