В Братске сгорело ателье на цокольном этаже пятиэтажки

Двух человек спасли.

Источник: МЧС РФ

В Братске пожарные спасли двух человек. Об этом сообщили в МЧС по Иркутской области.

Днем 6 мая загорелось ателье на улице Обручева. Оно располагалось на цокольном этаже пятиэтажки. Из задымленного подъезда спасли двух человек, еще 20 эвакуировались самостоятельно.

Пожар возник из-за короткого замыкания электропроводки. Открытое горение ликвидировали на площади 25 кв. метров силами 24 пожарных и семи единиц техники.

Ранее сообщалось о том, что в Иркутской области из-за самогонного аппарата пострадали мать и сын.

