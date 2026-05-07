В Братске сгорело ателье на цокольном этаже пятиэтажки

В Братске пожарные спасли двух человек. Об этом сообщили в МЧС по Иркутской области.
Днем 6 мая загорелось ателье на улице Обручева. Оно располагалось на цокольном этаже пятиэтажки. Из задымленного подъезда спасли двух человек, еще 20 эвакуировались самостоятельно.
Пожар возник из-за короткого замыкания электропроводки. Открытое горение ликвидировали на площади 25 кв. метров силами 24 пожарных и семи единиц техники.
Ранее сообщалось о том, что в Иркутской области из-за самогонного аппарата пострадали мать и сын.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше