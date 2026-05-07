Собянин сообщил об уничтожении уже восьми летевших на Москву беспилотников

Системы противовоздушной обороны уничтожили еще пять украинских беспилотников над Московским регионом. Общее число сбитых вражеских дронов достигло восьми. Об этом в четверг, 7 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Пять БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — говорится в публикации мэра в мессенджере МАКС.
Незадолго до этого стало известно, что украинские беспилотники атаковали Брянск, в результате пострадали 13 человек, в том числе один ребенок.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что 6 мая в результате удара украинских беспилотников по Джанкою погибли пять мирных жителей. Глава республики держит ситуацию на личном контроле.