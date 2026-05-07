Собянин: силы ПВО уничтожили пять дронов ВСУ, летевших на Москву

ПВО Минобороны отражает атаку дронов ВСУ на Москву.

Источник: Комсомольская правда

Пять беспилотников Вооруженных сил Украины, летевших на Москву, уничтожены системой противовоздушной обороны МО РФ. Об этом в своем канале на платформе Max сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Несколько часов назад Собянин написал, что средства противовоздушной обороны продолжают пресекать попытки воздушных атак на территории РФ. Силы ПВО сбили два беспилотника, которые пытались атаковать Москву. Затем был нейтрализован еще один дрон.

Ранее мэр Москвы уведомил, что украинские дроны ночью и под утро 5 мая пытались атаковать Москву. В результате силами противовоздушной обороны на подлете к столице ликвидировано три беспилотника. Последний из них уничтожен около 05:40.

