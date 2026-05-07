Пьяные на яхте и поддельные паспорта — как чуть не раскрыли подрыв «Северного потока»

Польские правоохранители едва не вышли на группу, которую связывают с подрывом газопроводов «Северный поток». Об этом говорится в книге-расследовании журналиста Бояна Панчевски, посвященной диверсии на российских трубопроводах.
Автор описал эпизод с заходом яхты «Андромеда» в порт Колобжег. По его данным, поведение находившихся на борту людей вызвало подозрения у начальника порта, после чего к судну направили катер береговой охраны, пишет WSJ.
Как утверждается в публикации, в момент проверки находившиеся на яхте люди слушали музыку и распивали алкоголь. Полицейские потребовали документы. Пассажиры передали пограничникам румынские и болгарские паспорта, которые, по словам автора, были поддельными.
При этом сотрудники погранслужбы на борт не поднялись. Документы проверили прямо с палубы, после чего вернули их владельцам и покинули место проверки.
Позже этот эпизод вызвал вопросы у немецкого следствия и СМИ. В книге отмечается, что оставалось неясным, повлиял ли кто-либо из украинских спецслужб на действия польской полиции, либо речь шла о халатности.
Также автор напомнил, что 1 октября 2025 года в Польше по запросу Германии задержали гражданина Украины Владимира Журавлева. Его подозревали в причастности к диверсии на «Северном потоке». Позже польский суд отказался выдавать украинца ФРГ и постановил освободить его.
Взрывы на «Северном потоке 1» и «Северном потоке 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция заявляли, что не исключают умышленную диверсию. Российская Генпрокуратура возбудила дело о международном терроризме.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Москва не считает достаточной версию о причастности только Киева и требует проверки возможной роли западных спецслужб.
В 2023 году американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник утверждал, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов во время учений Baltops летом 2022 года. По его версии, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне отвергли причастность США к подрыву газопроводов.
