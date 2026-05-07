Пьяные на яхте и поддельные паспорта — как чуть не раскрыли подрыв «Северного потока»

В 2023 году американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник утверждал, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов во время учений Baltops летом 2022 года. По его версии, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне отвергли причастность США к подрыву газопроводов.