Превышение угарного газа зафиксировали на шахте в Кузбассе, эвакуированы 60 горняков

На шахте «Алардинская» в Калтанском городском округе Кузбасса датчики зафиксировали превышение допустимого уровня угарного газа. Об этом в четверг, 7 мая, сообщили РИА Новости в министерстве угольной промышленности региона.
В соответствии с требованиями безопасности организован вывод 132 работников на поверхность по запасным выходам. По оперативным данным, 60 горняков уже вышли на поверхность. Информация о пострадавших не поступала.
На месте работают подразделения военизированного горноспасательного отряда и специализированные службы. Ситуация находится на контроле, говорится в сообщении.
10 апреля в пресс-службе Следственного комитета РФ сообщили, что один человек погиб, еще трое пострадали при взрыве в шахте в Ростовской области. По данным следствия, взрыв случился во время «проведения работ по заряжению забоя монтажной камеры».
Ранее три работника шахты в поселке Многовершинный Хабаровского края погибли в результате детонации взрывчатого вещества, которое они перевозили на предприятии. По факту гибели рабочих возбудили уголовное дело.