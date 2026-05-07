Число сбитых на пути к Москве БПЛА выросло до восьми

Силы ПВО сбили еще пять беспилотников на пути к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Всего ночью 7 мая было сбито восемь дронов. На месте падения обломков работают экстренные службы.
В двух московских аэропортах — Шереметьево и Внуково — введены ограничения на полеты. Во Внуково задерживается вылет минимум 20 авиарейсов. Всего ограничения действуют в более чем 15 аэропортах России.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.