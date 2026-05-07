В Кузбассе назвали причину вывода горняков с шахты «Алардинская»

Решение о выводе горняков с шахты «Алардинская» в Кемеровской области было принято после того, как датчики на объекте зафиксировали превышение уровня угарного газа, сообщили в пресс-службе министерства угольной промышленности Кузбасса.
«В соответствии с требованиями промышленной безопасности организован вывод 132 работников на поверхность по запасным выходам», — пояснили в ведомстве.
Отмечается, что эвакуация сотрудников проводится в штатном режиме. Согласно оперативным данным, которые приводит министерство, на поверхность вышли по меньшей мере 60 горняков.
На месте находятся отделения горноспасателей и специализированные службы. Уточняется, что сведения о пострадавших не поступали. В ведомстве добавили, что ситуация находится на контроле.
Напомним, ранее Главное управление МЧС России по Кузбассу проинформировало об инциденте на шахте в регионе. После случившегося горняков начали выводить на поверхность.