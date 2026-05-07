Мошенники пытались обмануть Татьяну Васильеву на отдыхе в Абхазии

Мошенники пытались обмануть известную российскую артистку Татьяну Васильеву, когда она находилась в отпуске в Абхазии. Об этом сообщила ее невестка Мария Болонкина, которая поделилась подробностями в видеобращении, обнародованном в соцсетях.
По словам девушки, злоумышленники отправили Васильевой сообщение с уведомлением о поступившей посылке и просьбой перейти по ссылке для продления срока ее хранения. В результате артистка предоставила мошенникам доступ к своему личному кабинету на портале «Госуслуги».
После этого аферисты начали настойчиво предлагать Васильевой связаться с ними для разрешения возникшей ситуации. Несмотря на это, артистка проявила бдительность и не сообщила им требуемые коды, на что мошенники отреагировали угрозами.
«Будешь хлеб с водой доедать», — угрожали аферисты.
К счастью артистка оперативно заблокировала все банковские карты и позже восстановила доступ к порталу «Госуслуги».
Ранее сообщалось, что дочь народного артиста России Михаила Турецкого Эммануэль подверглась уловкам телефонных мошенников и отдала им денежные накопления семьи.