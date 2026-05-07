Всех работников шахты «Алардинская» вывели на поверхность

«На шахте “Алардинская” в Калтанском городском округе датчики зафиксировали превышение допустимого уровня угарного газа. В соответствии с требованиями промышленной безопасности организован вывод 132 работников на поверхность по запасным выходам. Все работники шахты вышли на поверхность. Пострадавших нет», — сообщил собеседник агентства.
По факту происшествия прокуратура Кемеровской области организовала проверку исполнения требований законодательства о промышленной безопасности. СУ СК по Кузбассу организовал доследственную проверку по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). По предварительной информации, на шахте произошло возгорание кабельной продукции.