Всех работников шахты «Алардинская» вывели на поверхность

КЕМЕРОВО, 7 мая. /ТАСС/. Все работники шахты «Алардинская» в Калтанском городском округе Кемеровской области, где зафиксировано превышение уровня угарного газа, вышли на поверхность. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона.