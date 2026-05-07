Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Всех работников шахты «Алардинская» вывели на поверхность

КЕМЕРОВО, 7 мая. /ТАСС/. Все работники шахты «Алардинская» в Калтанском городском округе Кемеровской области, где зафиксировано превышение уровня угарного газа, вышли на поверхность. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона.

Источник: Reuters

«На шахте “Алардинская” в Калтанском городском округе датчики зафиксировали превышение допустимого уровня угарного газа. В соответствии с требованиями промышленной безопасности организован вывод 132 работников на поверхность по запасным выходам. Все работники шахты вышли на поверхность. Пострадавших нет», — сообщил собеседник агентства.

По факту происшествия прокуратура Кемеровской области организовала проверку исполнения требований законодательства о промышленной безопасности. СУ СК по Кузбассу организовал доследственную проверку по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). По предварительной информации, на шахте произошло возгорание кабельной продукции.

СК