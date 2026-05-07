В Кузбассе на шахте «Алардинская» эвакуировали всех работников

Спасатели вывели на поверхность всех работников шахты «Алардинская» в Калтанском городском округе Кемеровской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства Кузбасса.
«Все работники шахты вышли на поверхность. Пострадавших нет», — уточнил собеседник агентства.
После происшествия прокуратура организовала проверку для установления всех обстоятельств инцидента на угольном предприятии.
Напомним, эвакуация началась после срабатывания датчиков, зафиксировавших превышение допустимого уровня угарного газа. Всего из шахты вывели 132 человека. Эвакуация проводилась в штатном режиме в соответствии с требованиями промышленной безопасности.
Ранее KP.RU сообщал, что в шахте «Садкинская» в хуторе Голубинка Белокалитвинского района Ростовской области произошло обрушение. По данным властей, 75 сотрудников были подняты на поверхность, двое остались под завалами.