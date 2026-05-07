В Кызыле полицейские спасли из огня семью и доставили в реанимацию

В столице Тувы сотрудники ДПС помогли семье выбраться из горящего дома и, не дожидаясь медиков, доставили пострадавших в больницу. Об этом сообщили в МВД по республике.
Инцидент произошел 6 мая около четырех часов утра. Патрулируя улицу Хайыраканскую, старшие лейтенанты Мерген Солагай и Нима Ооржак заметили зарево пожара. Прибыв на место, они обнаружили охваченный пламенем дом и троих человек рядом с ним. Состояние 53-летнего главы семьи было критическим: мужчина получил тяжелые ожоги тела.
Полицейские приняли решение самостоятельно везти пострадавших в медучреждение. Чтобы не допустить дальнейших жертв, перед отъездом они включили сирену патрульного автомобиля — громкий звук разбудил соседей, которые успели покинуть стоящие вплотную дома до того, как на них перекинулось пламя.
Автоинспекторы оперативно преодолели путь в шесть километров до больницы. Мужчину экстренно госпитализировали в реанимацию, его супруге и 24-летнему сыну диагностировали отравление угарным газом.
Дом пострадавших выгорел полностью, однако прибывшие расчеты МЧС смогли предотвратить переход огня на соседние строения. Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания.