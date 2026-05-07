Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кызыле полицейские спасли из огня семью и доставили в реанимацию

Глава семьи получил тяжелые ожоги, а его жене и сыну диагностировали отравление угарным газом.

В столице Тувы сотрудники ДПС помогли семье выбраться из горящего дома и, не дожидаясь медиков, доставили пострадавших в больницу. Об этом сообщили в МВД по республике.

Инцидент произошел 6 мая около четырех часов утра. Патрулируя улицу Хайыраканскую, старшие лейтенанты Мерген Солагай и Нима Ооржак заметили зарево пожара. Прибыв на место, они обнаружили охваченный пламенем дом и троих человек рядом с ним. Состояние 53-летнего главы семьи было критическим: мужчина получил тяжелые ожоги тела.

Полицейские приняли решение самостоятельно везти пострадавших в медучреждение. Чтобы не допустить дальнейших жертв, перед отъездом они включили сирену патрульного автомобиля — громкий звук разбудил соседей, которые успели покинуть стоящие вплотную дома до того, как на них перекинулось пламя.

Автоинспекторы оперативно преодолели путь в шесть километров до больницы. Мужчину экстренно госпитализировали в реанимацию, его супруге и 24-летнему сыну диагностировали отравление угарным газом.

Дом пострадавших выгорел полностью, однако прибывшие расчеты МЧС смогли предотвратить переход огня на соседние строения. Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше