Названа причина эвакуации людей на шахте «Алардинская» в Кузбассе

Горение кабеля стало причиной эвакуации людей на шахте «Алардинская» в Кузбассе.

Источник: Комсомольская правда

Причиной эвакуации сотрудников на шахте «Алардинская» в Кемеровской области стало возгорание кабельной продукции. Об этом информирует областная прокуратура.

«Сегодня, 7 мая, на шахте “Алардинская” в Калтанском городском округе произошло возгорание кабельной продукции», — передает прокуратура.

В Министерстве угольной промышленности региона сообщили, что из шахты эвакуировали всех горняков. По предварительной информации, никто не пострадал.

Правоохранительные органы проведут контрольные мероприятия по соблюдению норм промышленной безопасности, установленных законодательством. В связи с инцидентом на шахте в Кузбассе СК начал проверку.

KP.RU немногим ранее сообщал, что в Кузбассе на шахте «Алардинская» зафиксировали повышенное содержание окиси углерода. Позднее стало известно, что на шахте «Алардинская» проводится эвакуация сотрудников.