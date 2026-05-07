Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

350 жильцов эвакуировали после атаки БПЛА на Ржев

350 жильцов многоквартирных домов, включая 60 детей, эвакуировали в Ржеве Тверской области после атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Виталий Королев. Пострадавших при атаке нет.

Источник: РИА "Новости"

По информации главы области, в пятиэтажном доме была повреждена кровля, в двух соседних домах выбиты окна. На месте развернут оперштаб. После осмотра повреждений эвакуированным жильцам разрешили вернуться в квартиры.

Ночью 7 мая в нескольких районах Тверской области объявляли режим беспилотной опасности.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше