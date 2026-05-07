В Тверской области эвакуированы 350 человек из-за атаки ВСУ

В результате атаки украинских беспилотников в Ржеве эвакуировано 350 человек, из которых 60 — дети, сообщил губернатор Тверской области Виталий Королев.
По данным властей, в результате удара повреждены три многоквартирных дома.
Как сообщает Королев, в одном из пятиэтажных домов повреждена крыша. Также частично выбиты окна в этой и еще двух соседних пятиэтажках.
Никто из людей, по предварительным данным, не пострадал.
Накануне ВСУ также атаковали жилые дома в Брянске. 13 мирных жителей, в том числе ребёнок, получили ранения.