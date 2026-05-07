В Енисейском округе спасатели перевозят людей на лодках из-за паводка

Из-за подъема уровня воды спасатели перешли на усиленный режим работы.

В Енисейском округе из-за подъема уровня воды спасатели перешли на усиленный режим работы. Сотрудники Енисейского поисково-спасательного отделения оказывают помощь жителям населенных пунктов, столкнувшихся с последствиями половодья. Об этом сообщили в краевой службе спасения.

В деревне Малобелая вода перелилась через участок автомобильной дороги, заблокировав проезд. Спасатели организовали там переправу на лодках, которой за прошлые сутки воспользовались восемь человек. Кроме того, в Малобелую и село Подгорное доставили почтовую корреспонденцию.

В селе Плотбище краевые спасатели помогли двоим местным жителям, а также доставили в населенный пункт продукты питания и почту. Для защиты участков от воды в село привезли мотопомпу для откачки.

На сегодняшний день жилые дома в деревне Малобелая, а также в селах Подгорное и Плотбище не подтоплены. Специалисты продолжают круглосуточно наблюдать за развитием гидрологической обстановки в округе.