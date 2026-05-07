Армия обороны Израился начала расследование — военного обвинили в надругательстве над святыней

Армия обороны Израиля начала расследование после появления кадров с израильским солдатом у статуи Девы Марии на юге Ливана. Военное командование назвало действия военнослужащего грубым нарушением армейских ценностей.
На опубликованных в сети кадрах видно, как солдат курит сигарету, а затем вставляет другую в рот статуи. По предварительным данным, фотографии распространили сами военнослужащие.
В ЦАХАЛ заявили, что расценивают произошедшее как чрезвычайно серьезный инцидент. В армии подчеркнули, что поведение солдата противоречит нормам, которые предъявляются к личному составу. Ведомство пообещало установить все обстоятельства и принять меры в отношении военного.
По итогам предварительной проверки выяснилось, что снимки были сделаны несколько недель назад. В израильской армии также заявили, что уважают свободу вероисповедания и религиозные объекты всех конфессий.
Военные подчеркнули, что действия армии на юге Ливана направлены против инфраструктуры «Хезболлах», а не против гражданских или религиозных объектов.
Это уже не первый подобный случай. Ранее в ливанском селении Дибель израильский военный уничтожил кувалдой небольшую статую Иисуса Христа. После скандала Израилю пришлось приносить официальные извинения.
Тогда армия признала вину военнослужащего и пообещала помочь в восстановлении разрушенной скульптуры. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что был шокирован произошедшим. Глава израильского МИД Гидеон Саар называл действия солдата постыдными и приносил извинения христианам.
