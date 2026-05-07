В Херсонской области назвали атаку Киева на журналиста ТАСС верхом цинизма

ГЕНИЧЕСК, 7 мая. /ТАСС/. Атака киевского режима на фотокорреспондента ТАСС Александра Полегенько в Запорожской области является фарсом, верхом цинизма. Об этом заявил ТАСС зампред правительства Херсонской области Сергей Черевко.
«Мы знаем Александра как опытного, смелого журналиста, который выполняет свой профессиональный долг, где особо опасно. Сегодня в отношении него совершено преступления со стороны вооруженных формирований Украины. И то, что попал под удар журналист, является фарсом, верхом цинизма», — сказал он.
Фотокорреспондент ТАСС Александр Полегенько попал под атаку дрона ВСУ в прифронтовом городе Васильевка Запорожской области. Он поехал снимать последствия обстрела города. Во время съемки беспилотник ВСУ атаковал автомобиль журналиста. К счастью, сам Александр не пострадал, повреждения получил автомобиль.