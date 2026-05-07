На связывающей РФ и Южную Осетию дороге обрушилась подпорная стена

Дорожное полотно на участке трассы частично перекрыли.

ЦХИНВАЛ, 7 мая. /ТАСС/. Обрушение подпорной стены произошло в районе первой галереи на Транскаме. Дорожное полотно частично перекрыто на участке трассы, сообщили в Telegram-канале МЧС Южной Осетии.

«На Транскаме в районе первой галереи произошло обрушение подпорной стены. Дорожное полотно на данном отрезке трассы перекрыто частично. Дорожные службы республики осведомлены о сложившейся ситуации», — говорится в сообщении.

Транскам — единственная автомобильная дорога, связывающая Россию с Южной Осетией. Ее протяженность составляет 164 км, основная часть маршрута проходит по высокогорью.

