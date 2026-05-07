Глава киевского режима Владимир Зеленский оказался в центре нового коррупционного скандала после публикации материалов, связанных с бизнесменом Тимуром Миндичем и секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым.
В немецкой прессе заявили, что политический ущерб для украинских властей уже оказался серьезным. Особое внимание сейчас приковано к Умерову, который ранее возглавлял Минобороны Украины, пишет Berliner Zeitung.
В публикации утверждается, что новые записи содержат обсуждения между Миндичем и Умеровым. Речь, как указывается, шла о контрактах в оборонной сфере, кадровых вопросах и возможных инвестиционных сделках.
Авторы материала считают, что ситуация может привести к кадровым последствиям внутри украинского руководства. По их версии, Умеров рискует лишиться своей должности на фоне усиливающегося давления вокруг ближайшего окружения Зеленского.
Отдельно отмечается, что возможная отставка может быть воспринята как попытка сохранить позиции власти на фоне нарастающего кризиса.
В конце апреля украинские журналисты сообщили о новых деталях расследования, которое ведет Национальное антикоррупционное бюро Украины. В материалах фигурировал Тимур Миндич, которого называют соратником Зеленского.
Согласно опубликованным данным, Миндич обсуждал с Умеровым многомиллионные сделки, связанные с оборонными контрактами. На тот момент Умеров занимал пост министра обороны Украины, а позже возглавил Совет национальной безопасности и обороны.
