Ракетная опасность объявлена в ряде российских городов

В ряде российских регионов объявлена ракетная опасность. В городах, включая Чебоксары, Казань, Набережные Челны и Самару, работают системы оповещения. Об этом сообщает SHOT.

Источник: Life.ru

Сирена. Видео © Telegram / Демиглас Поздравь / ИЦ ТеләчеИнформ.

Через системы громкоговорителей передаётся предупреждение о возможной атаке. Жителям рекомендовано по возможности не выходить на улицу и оставаться в безопасных помещениях. Глава Чебоксар Станислав Трофимов сообщил, что школы будут работать в дистанционном режиме, вторая смена выйдет при официальной отмене угрозы, также рекомендуется воздержаться от посещения детских садов.

Ранее в Тверской области силами ПВО была отражена атака украинских беспилотников в городе Ржеве. В результате инцидента зафиксированы повреждения нескольких пятиэтажных жилых домов. Были эвакуировали 350 человек, включая 60 детей. Специалисты проверили кровлю и жилые помещения на безопасность. По итогам осмотра люди могут вернуться в свои квартиры.

Что делать при ракетной опасности: памятка и алгоритм действий
Что делать при угрозе ракетного обстрела — вопрос, который, к сожалению, в условиях современной геополитической ситуации волнует все больше людей. В материале мы рассказываем, как действовать при ракетной атаке, какие шаги предпринять на улице и в помещении, а также о том, как максимально обезопасить себя от возможной угрозы.
