СК начал проверку инцидента на шахте «Алардинская» в Кузбассе

Напомним, в Кузбассе на поверхность вывели всех 132 работников шахты «Алардинская». Власти региона уточнили, что пострадавших нет. Экстренные службы отработали оперативно, жертв удалось избежать. На шахте датчики зафиксировали превышение уровня угарного газа, из-за чего началась эвакуация горняков. На месте были развёрнуты подразделения военизированного горноспасательного отряда и профильные службы.