В Красноярском крае за неделю зафиксировано 692 случая присасывания клещей

По информации управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю, за прошедшую неделю от присасываний клещей пострадали 692 человека (в том числе 205 детей). Всего же с начала сезона зафиксировано 966 обращений к медикам.
У 10-летнего ребёнка врачи подозревают сибирский клещевой тиф. Диагноз ещё не подтвержден. Клещ присосался возле дома в селе Никольское, Идринско-Краснотуранского округа.
В Роспотребнадзоре напомнили, что, если вы обнаружили клеща на теле, необходимо аккуратно снять его и сохранить для лабораторного исследования.
Не забывайте, что при выходе на природу необходимо осматривать себя и своих питомцев каждые 20−30 минут.
Кстати, сейчас в регионе проводятся акарицидные обработки. Уже обработано 377 га.