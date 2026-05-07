В Красноярском крае за неделю зафиксировано 692 случая присасывания клещей

У 10-летнего ребёнка врачи подозревают сибирский клещевой тиф.

Источник: Krasnoyarskmedia

По информации управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю, за прошедшую неделю от присасываний клещей пострадали 692 человека (в том числе 205 детей). Всего же с начала сезона зафиксировано 966 обращений к медикам.

У 10-летнего ребёнка врачи подозревают сибирский клещевой тиф. Диагноз ещё не подтвержден. Клещ присосался возле дома в селе Никольское, Идринско-Краснотуранского округа.

В Роспотребнадзоре напомнили, что, если вы обнаружили клеща на теле, необходимо аккуратно снять его и сохранить для лабораторного исследования.

Не забывайте, что при выходе на природу необходимо осматривать себя и своих питомцев каждые 20−30 минут.

Кстати, сейчас в регионе проводятся акарицидные обработки. Уже обработано 377 га.