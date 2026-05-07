Имущество компании беглого депутата Гольдмана продали за 50 млн рублей

В Красноярске с торгов продали имущественный комплекс компании «Сибнефтьрезерв», принадлежащий экс-депутату Заксобрания края Роману Гольдману. Сумма сделки составила 50,2 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Новым владельцем активов стала компания «Краспромнефть». Имущество было продано значительно дешевле начальной цены, которая составляла 96,3 млн рублей.
В состав лота вошли земельный участок площадью 12,2 тыс. кв. м, электроцех, а также узлы для слива и налива нефтепродуктов с сопутствующим оборудованием.
Компания «Сибнефтьрезерв» находится в стадии конкурсного производства с 2024 года. Напомним, сам бывший парламентарий Роман Гольдман является фигурантом уголовного дела о мошенничестве, связанном с деятельностью кооператива «АгроВклад». С начала 2024 года он объявлен в международный розыск и заочно арестован. В отношении экс-депутата также проводится процедура реализации имущества в рамках дела о его личном банкротстве.
Напомним, по последним данным, Роман Гольдман мог скрываться в Мексике.