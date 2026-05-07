Крокодил оторвал руку пастуху — тело достали из реки через несколько часов

Инцидент произошёл утром в понедельник в деревне Гхатод округа Кота. 45-летний Мурли Гочар (Гурджар) купал коз у реки, когда крокодил напал на него и утащил в воду. Происходящее на берегу видели его сыновья — Чандра Пракаш и Голу. Они попытались спасти отца, но безуспешно. Во время спасательной попытки Чандра Пракаш получил серьёзные травмы.