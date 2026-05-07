Крокодил оторвал руку пастуху — тело достали из реки через несколько часов

В Раджастхане пастух погиб в результате нападения крокодила на берегу реки Чамбал в районе заповедника Рамгарх Вишдхари.

Инцидент произошёл утром в понедельник в деревне Гхатод округа Кота. 45-летний Мурли Гочар (Гурджар) купал коз у реки, когда крокодил напал на него и утащил в воду. Происходящее на берегу видели его сыновья — Чандра Пракаш и Голу. Они попытались спасти отца, но безуспешно. Во время спасательной попытки Чандра Пракаш получил серьёзные травмы.

Тело Мурли Гочара было извлечено из реки около 13:30 с помощью местных жителей. По словам офицера полиции Дешраджа Гурджара, у погибшего была полностью оторвана одна рука, сильно повреждена нога и имелись многочисленные травмы. Крокодил, по оценкам, превышал 3 метра в длину и некоторое время оставался у места нападения.

Тело направили на вскрытие. Семья погибшего получит компенсацию в соответствии с правилами для подобных случаев, сообщили в лесном департаменте. Сын Чандра прошёл лечение и был выписан из больницы в Итава.

Полиция и лесные службы проводили совместную операцию.

