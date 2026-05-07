Жилой дом в Ржеве поврежден при атаке беспилотников, 350 жильцов эвакуировано

В городе Ржев Тверской области в результате атаки беспилотных летательных аппаратов поврежден пятиэтажный жилой дом. Об этом в четверг, 7 мая, сообщил губернатор региона Виталий Королев.
По его словам, повреждена плита кровельного перекрытия, частично выбиты окна в этом и двух соседних домах. Люди не пострадали. Жильцы — 350 человек, включая 60 детей — были оперативно эвакуированы и размещены в местной гостинице.
— К счастью, люди не пострадали, — написал Королев в мессенджере МАКС.
Спецслужбы провели обследование кровли и жилых помещений, принято решение о возможности возвращения людей в квартиры. Губернатор поручил до Дня Победы провести максимально возможные восстановительные работы и уже начать производить замену 350 окон.
Незадолго до этого стало известно, что украинские беспилотники атаковали Брянск, в результате пострадали 13 человек, в том числе один ребенок.