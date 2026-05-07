Организатор наркогруппы в Омске получил 8,5 лет колонии

Омский областной суд оставил без изменения приговор в отношении 39-летнего организатора преступной группы по незаконному обороту наркотических средств. Мужчина признан виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса и приговорен к восьми годам шести месяцам лишения свободы со штрафом 150 тысяч рублей.
Судом установлено, что с ноября 2022 года до августа 2024 года шестеро участников группы, включая родственников осужденного, занимались сбытом наркотиков через интернет. При задержании сотрудники полиции изъяли более 830 граммов запрещенных веществ, подготовленных к реализации.
Кроме того, посредством сделки купли-продажи жилого дома и земельного участка осужденный осуществил легализацию денежных средств на общую сумму 2,5 миллиона рублей, полученных преступным путем. Также у мужчины по месту жительства изъято 114 патронов.
Вину в совершении преступлений подсудимый признал, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и изобличил остальных участников. Ленинский районный суд Омска ранее назначил ему наказание в виде лишения свободы со штрафом и конфискацией имущества.
Суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу. В собственность государства обращены жилой дом и половина доли в праве собственности на земельный участок, приобретенные на преступные доходы.
Федеральное законодательство предусматривает строгую ответственность за незаконный оборот наркотических средств и легализацию преступных доходов. Санкции соответствующих статей Уголовного кодекса допускают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.