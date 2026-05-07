ВСУ атаковали беспилотниками Ростовскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Ростовскую область. Об этом в четверг, 7 мая, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
За ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали порядка трех десятков дронов в Миллеровском, Тарасовском, Каменском, Белокалитвинском, Милютинском, Чертковском, Обливском, Верхнедонском, Шолоховском, Азовском, Неклиновском, Аксайском районах.
— Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться. В настоящее время беспилотная опасность сохраняется, — уточнил губернатор в своем Telegram-канале.
В этот же день в городе Ржев Тверской области в результате атаки украинских беспилотников был поврежден пятиэтажный жилой дом. Люди не пострадали. Жильцы — 350 человек, включая 60 детей — были оперативно эвакуированы и размещены в местной гостинице.