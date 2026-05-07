В Забайкалье виновника крупного пожара сухой травы установили с помощью БПЛА

Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю, 45-летний мужчина перегонял трактор своего знакомого из одного поселка в другой. Он заметил возгорание не сразу, а только проехав около 2 км. При себе у него не было телефона, поэтому он не смог сообщить о возгорании и решил добраться до ближайшего населенного пункта. По дороге он встретил автомобиль администрации и передал информацию о пожаре. Далее представители органов местного самоуправления организовали вызов всех экстренных служб и добровольных пожарных формирований. Свою вину мужчина признал.