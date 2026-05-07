В Забайкалье виновника крупного пожара сухой травы установили с помощью БПЛА

ЧИТА, 7 мая. /ТАСС/. Виновника крупнейшего в 2026 году пожара сухой травы в Забайкалье, произошедшего 5 мая на площади 8 тыс. га, удалось установить с помощью беспилотника. Им оказался водитель неисправного трактора, сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.
«С помощью БПЛА удалось выявить виновника крупнейшего в этом году пожара, который произошел в Борзинском округе 5 мая. С воздуха в районе, где началось возгорание, был обнаружен трактор, не оборудованный пламегасителем. Его владелец также пояснил, что причиной пожара стали искры из выхлопной трубы. В итоге из-за сильного ветра огонь быстро распространился, площадь, пройденная огнем, составила 8 тыс. га, на его ликвидацию ушло 10 часов», — говорится в сообщении.
Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю, 45-летний мужчина перегонял трактор своего знакомого из одного поселка в другой. Он заметил возгорание не сразу, а только проехав около 2 км. При себе у него не было телефона, поэтому он не смог сообщить о возгорании и решил добраться до ближайшего населенного пункта. По дороге он встретил автомобиль администрации и передал информацию о пожаре. Далее представители органов местного самоуправления организовали вызов всех экстренных служб и добровольных пожарных формирований. Свою вину мужчина признал.
Сейчас проводится процессуальная проверка для установления всех обстоятельств произошедшего, включая возможную вину собственника транспортного средства в несоблюдении требований пожарной безопасности при эксплуатации машины.
«С помощью беспилотников ранее мы также выявили семь нарушителей запретов и одного поджигателя в Красночикойском округе. По всему краю сформировано 48 мониторинговых групп, в каждую из которых входят по одному оператору БПЛА, сотрудники лесничеств и полицейские, которые могут на месте составить в отношении нарушителей протоколы», — приводятся в сообщении правительства слова замначальника полиции УМВД по Забайкальскому краю по охране общественного порядка Виктора Праскова.
Особый противопожарный режим на территории всего Забайкалья действует с 20 апреля. В этот период ужесточаются требования пожарной безопасности: запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую растительность, проводить пожароопасные работы. Нарушителям требований пожарной безопасности грозит до 10 лет лишения свободы.