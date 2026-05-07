Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молодая жительница Камчатки попала под уголовку — всплыла схема с мигрантами

В Петропавловске-Камчатском под уголовное дело попала 22-летняя местная жительница, которую заподозрили в организации незаконной миграции.

В Петропавловске-Камчатском под уголовное дело попала 22-летняя местная жительница, которую заподозрили в организации незаконной миграции.

По данным полиции, девушка ранее уже была судима за организацию азартных игр. Следствие считает, что с августа 2025 года по март 2026 года она оформляла фиктивные договоры на оказание услуг с гражданами Узбекистана.

После этого документы направлялись через почтовые отделения в подразделение по вопросам миграции. На основании этих уведомлений пятерым гражданам Узбекистана продлили срок временного пребывания в России.

Сейчас фигурантка находится под подпиской о невыезде. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконной миграции.

Максимальное наказание по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Читайте также: В Иркутске задержали сотрудницу вуза — афера с мигрантами.