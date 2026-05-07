Смерть россиянки в Ереване проверяют — тело нашли в ботаническом саду

В Ереване обнаружили тело женщины рядом со зданием Института ботаники на территории городского ботанического сада. Информацию о возможной гибели гражданки России сейчас проверяет российское посольство в Армении.
В дипмиссии сообщили, что обстоятельства смерти Валентины Орловой уточняются.
По данным местных источников, тело нашли 5 мая. Погибшую обнаружил сотрудник службы безопасности ботанического сада.
Следователи и сотрудники полиции установили личность женщины. Сообщается, что речь идет о Валентине Орловой, гражданке России.
После обнаружения тела было возбуждено уголовное дело. При этом сведения о российском гражданстве погибшей пока официально не подтверждены.
