Машина скорой помощи сбила 19-летнего мотоциклиста в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде случилось ДТП с участием кареты скорой помощи и мотоциклом. В результате пострадал один человек. Об инциденте сообщили в Госавтоинспекции по региону.
Вчера, 6 мая, около 23:00 на улице Белинского, 71/1 произошла авария. 51-летний водитель машины скорой помощи не занял крайнее положение при повороте направо и столкнулся с 19-летним мотоциклистом. В результате тот получил травмы и был госпитализирован.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что два человека пострадали в ДТП с мотоциклом на проспекте Гагарина.