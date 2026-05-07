Собянин: Силы ПВО уничтожили три БПЛА на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника, летевших на Москву. Об этом в четверг, 7 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава столицы в своем канале в МАКС.
В этот же день в городе Ржев Тверской области в результате атаки украинских беспилотников был поврежден пятиэтажный жилой дом. Люди не пострадали. Жильцы — 350 человек, включая 60 детей — были оперативно эвакуированы и размещены в местной гостинице.
Незадолго до этого стало известно, что украинские дроны атаковали Брянск, в результате пострадали 13 человек, в том числе один ребенок.