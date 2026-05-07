Число сбитых на пути к Москве БПЛА выросло до 11

Силы ПВО сбили еще три беспилотника, летевшие на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин. Общее число уничтоженных за ночь дронов достигло 11.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информации о пострадавших или повреждениях нет.
Из-за атаки БПЛА в двух столичных аэропортах — Шереметьево и Внуково — ввели ограничения на полеты. Во Внуково задержан вылет минимум 20 авиарейсов.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.