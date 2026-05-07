Три человека погибли при пожаре в Уфе — тела нашли после тушения

Три человека погибли при пожаре в двухэтажном доме барачного типа на улице Белякова в Уфе. Тела обнаружили после ликвидации возгорания.
Пожар произошел в ночь с 6 на 7 мая. Огонь охватил четырехквартирный жилой дом. На место направили 36 сотрудников экстренных служб и 14 единиц техники.
Возгорание удалось потушить на площади 64 квадратных метра.
Во время разбора сгоревших конструкций спасатели нашли погибших. Жертвами стали 97-летняя женщина, 68-летняя женщина и 55-летний мужчина.
Сейчас специалисты устанавливают причину пожара. На месте продолжают работу дознаватели, сотрудники пожарной лаборатории и оперативно-следственная группа.
Читайте также: Смоленский душитель годами убивал женщин и помогал милиции в поисках.