Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три человека погибли при пожаре в Уфе — тела нашли после тушения

Три человека погибли при пожаре в двухэтажном доме барачного типа на улице Белякова в Уфе.

Три человека погибли при пожаре в двухэтажном доме барачного типа на улице Белякова в Уфе. Тела обнаружили после ликвидации возгорания.

Пожар произошел в ночь с 6 на 7 мая. Огонь охватил четырехквартирный жилой дом. На место направили 36 сотрудников экстренных служб и 14 единиц техники.

Возгорание удалось потушить на площади 64 квадратных метра.

Во время разбора сгоревших конструкций спасатели нашли погибших. Жертвами стали 97-летняя женщина, 68-летняя женщина и 55-летний мужчина.

Сейчас специалисты устанавливают причину пожара. На месте продолжают работу дознаватели, сотрудники пожарной лаборатории и оперативно-следственная группа.

Читайте также: Смоленский душитель годами убивал женщин и помогал милиции в поисках.