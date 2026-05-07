В Самаре из-за ракетной угрозы приостановили движение наземного транспорта

В Самаре перестал ходить наземный общественный транспорт из-за объявленной ракетной опасности в регионе. Такую информацию распространил глава города Иван Носков.

«Движение наземного общественного транспорта приостановлено. Метро работает, вход в метро для укрытия свободный», — написал градоначальник. в своём канале на платформе «Макс».

Ранее сообщалось, что ракетную опасность объявили в ряде российских регионов. В городах, включая Чебоксары, Казань, Набережные Челны и Самару, работают системы оповещения. Через системы громкоговорителей передаётся предупреждение о возможной атаке. Жителям рекомендовано по возможности не выходить на улицу и оставаться в безопасных помещениях. Глава Чебоксар Станислав Трофимов сообщил, что школы будут работать в дистанционном режиме, вторая смена выйдет при официальной отмене угрозы, также рекомендуется воздержаться от посещения детских садов.

Что делать при ракетной опасности: памятка и алгоритм действий
Что делать при угрозе ракетного обстрела — вопрос, который, к сожалению, в условиях современной геополитической ситуации волнует все больше людей. В материале мы рассказываем, как действовать при ракетной атаке, какие шаги предпринять на улице и в помещении, а также о том, как максимально обезопасить себя от возможной угрозы.
