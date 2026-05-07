В Железногорске «черные риелторы» спаивали мужчину и оставили его без квартиры

В Железногорске задержали подозреваемых в мошенничестве «черных риелторов». Двое мужчин 43 и 37 лет обманом лишили собственности владельца квартиры. Об этом рассказали в СК по Красноярскому краю и Хакасии.

По версии следствия, с весны по октябрь 2022 года мошенники подыскали одинокого горожанина, ведущего асоциальный образ жизни. Фигуранты вошли к нему в доверие, ограничивали его общение с окружающими и постоянно снабжали алкоголем.

Под видом помощи в погашении долгов они уговорили пьяного мужчину продать свою квартиру. Вырученный миллион рублей присвоили себе.

В деле «черных риелторов» фигурируют пять человек. Двое отбывают наказание в колониях за аналогичные преступления. Один из соучастников сейчас находится за пределами страны.

Сейчас следователи устанавливают дополнительные эпизоды преступной деятельности и иных фигурантов.