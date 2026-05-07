Двое подростков задержаны за серию ночных краж в подмосковном Жуковском

«В Московской области сотрудники полиции Отдела МВД России по городскому округу Жуковский пресекли противоправную деятельность двоих 15-летних подростков, промышлявших кражами имущества из торговых точек и других помещений», — говорится в сообщении.
По имеющейся информации, приятели в ночное время с помощью лома вскрыли дверь одного из сетевых продуктовых магазинов на ул. Гарнаева в Жуковском и проникли внутрь. Оттуда юноши похитили несколько бутылок с алкоголем и денежный ящик из кассового узла. Спиртное молодые люди спрятали под припаркованную в соседнем дворе машину, а из купюроприeмника забрали 6 тыс. руб.
Затем несовершеннолетние проникли в торговый комплекс на ул. Нижегородская, взломав металлическую дверь. Там из ателье подельники похитили ноутбук, а из соседнего зубопротезного кабинета украли мобильный телефон. В ту ночь подростки были замечены сотрудниками патрульно-постовой службы полиции, находившимися на маршруте патрулирования. При виде служебного автомобиля юноши попытались скрыться, однако вскоре были задержаны. Во время их личного досмотра стражи правопорядка обнаружили и изъяли балаклаву, лом, стеклобой, деньги и электронную технику.
В ходе дальнейшей работы с задержанными полицейские установили их причастность ещe к двум кражам, совершeнным из табачного и хлебного магазинов, расположенных на территории города. Со слов молодых людей, табачную продукцию они продали, а вырученные деньги потратили на покупку телефона и наушников. Похищенный ноутбук и смартфон они планировали продать. Общая сумма материального ущерба от пяти совершeнных ими краж составила около 200 тыс. руб.
Следователем ОМВД России по городскому округу Жуковский в отношении несовершеннолетних возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.